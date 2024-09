Polícia prende em flagrante homem que agredia esposa no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, prendeu em flagrante delito um homem de 21 anos, que estava agredindo a esposa de 27 anos. O caso aconteceu na manhã dessa segunda-feira (16), no bairro Cacique, em São Mateus.

Durante diligências no bairro, policiais civis ouviram gritos desesperados de uma criança de 9 anos, pedindo socorro, dizendo: “Ele vai matar minha mãe”. Diante da situação, os policiais decidiram entrar na residência de onde vinham os gritos e flagraram o agressor aplicando um golpe “mata leão” na vítima, que já estava prestes a desmaiar. Além disso, no chão da sala foi apreendida uma faca.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. A vítima foi conduzida para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado cometida contra a mulher pela condição de sexo feminino (tentativa de feminicidio). Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça.