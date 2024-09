Polícia prende suspeito e apreende quase 10 kg de drogas em Castelo

A Polícia Civil prendeu Luiz Henrique Piumbini Junior, acusado de envolvimento no tráfico de drogas e apreendeu quase 10 kg de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Castelo. A prisão dele aconteceu em Piúma, nesta quarta-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram em maio deste ano, quando uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, além de uma arma de fogo no apartamento onde morava o suspeito. Quando os policiais chegaram ao local, ele fugiu deixando todo o material para trás.

Na residência, os policiais apreenderam 594 unidades de maconha, 341 papelotes de cocaína, 126 papelotes de crack, quatro tabletes grandes de pasta base de cocaína, 14 pedaços de haxixe, uma arma de fogo modelo pistola calibre 9mm, um simulacro de arma de fogo, e R$ 500,00 em dinheiro e um caderno da contabilidade do tráfico.

Entretanto, o acusado compareceu à delegacia, acompanhado de sua advogada, e durante o depoimento, ele alegou que não sabia que as drogas estavam no imóvel, e que elas estariam numa bolsa deixada por um amigo que não estava em casa no momento.

Além dele, a investigação revelou que Savio Rodrigues dos Santos e Igor Junior de Castro, “vulgo Sapão”, tiveram participação no crime e já estão presos. “Após a conclusão do inquérito, representamos pela prisão de Igor e Luiz Henrique, pois Sávio, conforme já dito, havia sido preso em flagrante durante a ação da Polícia Militar. Sendo assim o Ministério Público ofereceu a denúncia por tráfico majorado pelo uso de arma de fogo e associação para o tráfico, tendo o judiciário deferido e expedido os mandados de prisão”, informou o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, Estevão Oggione Leite.

Luiz Henrique foi preso e conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDP), onde permanecerá a disposição da justiça.