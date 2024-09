Pré-Enem: aulão prepara estudantes da rede pública no Sul do ES

No próximo sábado (28), os estudantes inscritos no curso preparatório do Pré-Enem Espírito Santo e da Rede Estadual de ensino participam de aulões preparatório no formato presencial do Pré-Enem, que serão realizados em escolas polos das Superintendências Regionais de Educação (SREs) Carapina, Cariacica, Colatina, Guaçuí e São Mateus.

Os aulões já estão sendo realizados desde agosto e os alunos que participam são os matriculados na 3ª série do Ensino Médio e da 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

LEIA TAMBÉM: Alzheimer: como reconhecer os primeiros sinais



O objetivo é oferecer aos estudantes aulas desenvolvidas com um caráter revisor, motivacional e com orientações práticas para o dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), abrangendo os conteúdos mais frequentemente cobrados nas provas.



Para a subgerente de Programas e Projetos do Ensino Médio na Sedu, Natália de Oliveira a iniciativa busca oferecer uma educação equitativa e de qualidade aos jovens capixabas. “Os aulões do Pré-Enem desempenham um papel fundamental na preparação dos estudantes, oferecendo uma revisão do conteúdo, orientação estratégica e apoio emocional, tudo com o objetivo de ajudá-los a obter um bom desempenho no Enem e, consequentemente, melhores oportunidades de ingresso em instituições de Ensino Superior”, disse.



Segundo Natália de Oliveira, a oportunidade gera melhores condições no processo de preparação para os estudantes que desejam concorrer a uma vaga em Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas, por meio da nota obtida no Enem. “Além disso, também contribuirá oferecendo aos estudantes aulas que incluam conteúdos visando ao aprofundamento das habilidades e competências presentes na Matriz de Referência do Enem”, completou.



Os aulões são desenvolvidos considerando as seguintes áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, e promovem uma abordagem pedagógica que entrelace os diversos componentes curriculares.



Confira a programação:



SRE Carapina

Linguagens e Redação – 28/09



SRE Cariacica

Natureza – 28/09



SRE Colatina

Ciências Humanas – 28/09



SRE Guaçui

Ciências Humanas – 28/09



SRE São Mateus

Linguagens e Redação – 28/09