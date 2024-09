Prefeitura de Cachoeiro intensifica trabalho de desobstrução de bueiros

Bueiros e galerias de drenagem, de Cachoeiro de Itapemirim, recebem ações de manutenção, limpeza e desobstrução. Os serviços, intensificados a partir desta semana, fazem parte do planejamento de ações preventivas da prefeitura, com a proximidade dos períodos de chuvas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), responsável pelas atividades, atualmente, os trabalhos estão concentrados na região central da cidade, e avançam para outras localidades à medida que é identificada a necessidade de intervenção.

“Esses serviços visam desobstruir as redes de drenagem para manter a capacidade de escoamento, reduzindo os riscos de alagamentos e outros problemas que podem acontecer, com a proximidade das chuvas dos períodos de primavera e verão”, destaca Newton de Souza, secretário municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro.

Segundo o secretário, o descarte irregular de lixo e outros objetos provoca obstruções em sistemas de drenagens, causando alagamentos, gerando transtornos e prejuízos para o município.

“São vários tipos de materiais encontrados, como resíduos de construção, sacolas plásticas, embalagens de todos os tipos e outros recicláveis. Estes resíduos acondicionados de maneira incorreta provocam diversos problemas, e um deles, é a obstrução dos bueiros da cidade, impedindo o correto escoamento da chuva”, finaliza Newton de Souza.

