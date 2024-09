Preso segundo suspeito de envolvimento na morte de taxista de Alegre

Policiais militares do 9º Batalhão, com apoio do serviço de inteligência da 15° companhia Independente prenderam, nesta quinta-feira (5), o segundo suspeito de envolvimento na morte do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, encontrado morto após desaparecer durante uma corrida realizada de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a PM, o suspeito foi localizado após policiais receberem denúncias anônimas através do 181, de que ele estava na localidade de Santa Fé, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, Fábio Machado Teixeira, informou que a ocorrência está em andamento. O suspeito foi encaminhado para à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações em instantes.