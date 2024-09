Previsão do tempo em Cachoeiro: veja como fica o clima neste domigo (8)

A previsão do tempo em Cachoeiro para este domingo (8) é de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite, segundo informações do Instituto Climatempo.

Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 19º e máxima de 32º.

Para o mês de setembro, a previsão do tempo em Cachoeiro é de que caia uma média de 78 mm de chuva na cidade.

Segundo o Incaper, o Espírito Santo tem um clima tropical úmido, com temperaturas médias anuais de 23ºC e mais de 1.400 mm de precipitação por ano. A estação chuvosa no interior do estado vai de outubro a março, e os meses menos chuvosos são junho, julho e agosto. Na costa, a estação chuvosa é de outubro a abril, e agosto é o mês menos chuvoso.

