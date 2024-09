Cidade do ES recebe “trilhão motociclístico” neste domingo (8)

Neste domingo (8), será realizado o 14° Trilhão em Pedro Canário, município conhecido por ser um destino para esportes de aventura. O evento motociclístico vai reunir cerca de 200 pilotos, entre homens e mulheres, no Itaúnas Country Clube.

O evento é realizado pela Associação Capixaba de Esportes e Lazer (ACEL), com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio de emenda parlamentar. Na ocasião, os trilheiros farão um percurso pelo vale do município, localizado na zona rural.

LEIA TAMBÉM: Finais dos Jogos Estudantis agitam fim de semana no Espírito Santo

Enquanto os adultos exploram a trilha, as crianças terão um espaço especialmente preparado com pula-pula, piscina, pipoca e algodão-doce. Um dos organizadores, Fernando Galdino Fonseca, destacou a relevância do evento para fomentar a economia local, além promover a prática esportiva e o lazer.

“O evento fomenta a economia local, com pousadas e restaurantes. O evento é no domingo e já tem gente aqui na cidade hospedado em hotel. Então, fomenta a economia local e o turismo. Depois do evento, também fazemos doação para instituição de caridade”, destacou Fernando Galdino Fonseca.