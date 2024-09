PRF apreende 960 garrafas de energético sem nota fiscal no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (20), cerca de 960 garrafas de energético durante uma fiscalização no km 17 da BR-262, em Viana.

Segundo a PRF, durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, os agentes abordaram um veículo do tipo cavalo mecânico Volvo FM 370, de cor azul, acoplado a um semi-reboque de carroceria fechada, no qual viajavam dois ocupantes.

Entretanto, ao serem questionados sobre o conteúdo do baú, os ocupantes alegaram que ele estava vazio e que estavam se revezando na direção, retornando de Belo Horizonte, em Minas Gerais para Vila Velha. Diante das suspeitas, a equipe da PRF solicitou a abertura do compartimento traseiro, onde foram encontradas 960 garrafas de 2 litros de bebida energética sem qualquer documentação fiscal.

Em seguida, o passageiro alterou sua versão inicial, informando que ambos haviam sido contratados como freelancers por uma pessoa conhecida apenas por apelido, para transportar a carga de Belo Horizonte com destino ao bairro Cobilândia, em Vila Velha. Ele também confirmou que a mercadoria estava sem nota fiscal.

Diante da irregularidade, o caminhão foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado da PRF, ficando à disposição da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para os procedimentos cabíveis. Foi constatado ainda que o lacre da placa traseira do semi-reboque estava violado e que o tacógrafo do cavalo mecânico apresentava irregularidades, pois não possuía o certificado de aferição do Inmetro.