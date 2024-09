Projeto no Caparaó simula eleições em escola pública

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Pedro Simão, localizada em Alegre, no Caparaó, promoveu o projeto “Prefeitos e Vices: eleição gamificada”, com os estudantes do Ensino Médio.

A iniciativa teve como principal objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância do voto e da cidadania, destacando o papel fundamental que cada indivíduo desempenha na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

No desenvolvimento do projeto, os alunos foram introduzidos ao processo de organização de campanhas políticas, desde a preparação dos candidatos até o trabalho estratégico das assessorias, incluindo a criação de peças audiovisuais como parte essencial da campanha.

Comunicação das campanhas

A produção audiovisual permitiu que os estudantes trabalhassem a expressão e a postura ao apresentar ideias, fortalecendo a comunicação de suas campanhas. Esse recurso ajudou a ilustrar a importância de uma comunicação visual eficaz e engajadora, consolidando a identidade visual das campanhas.

Além disso, foi enfatizada a importância do trabalho colaborativo, com diferentes visões e habilidades se unindo para criar campanhas mais eficazes e representativas. Outro ponto essencial foi a boa argumentação, associada à consciência das realidades sociais e econômicas para atuar de maneira competente em cargos como prefeito e vice-prefeito.

Postura colaborativa

A professora Julia Keyse Santos, responsável pelo projeto na fase dos debates, salientou que os alunos mantiveram o foco e se ajudaram mutuamente, demonstrando uma postura colaborativa e comprometida.

“Eles foram protagonistas em todas as etapas, desde a formação das equipes até a mediação dos debates e a contagem de votos. Esse protagonismo foi essencial para o sucesso da atividade, permitindo-lhes vivenciar de forma prática a importância de cada fase de uma campanha”, disse a professora.

“Como aluna, tive a oportunidade de participar de uma atividade muito interessante na escola, na qual simulamos uma eleição para prefeito e vice. Foi uma experiência enriquecedora que me ajudou a entender melhor o funcionamento da política e a importância da participação cidadã. Essa experiência não só me ensinou sobre eleições e política, mas também reforçou valores importantes como respeito, empatia e responsabilidade”, comentou a estudante Stephanie de Sousa Ferreira.