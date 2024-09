Exposição de fotografias destaca cultura das bandas de congo no ES

Na próxima segunda-feira (16), a partir das 9 h, lançarão o projeto “Histórias e Memórias do Congo”.

Com uma exposição de painéis fotográficos que conta a história das tradicionais Bandas de Congo do município de Cariacica.

Assim sendo produzida pela Associação de Bandas de Congo de Cariacica. Contudo a exposição estará em exibição no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, dos dias 16 a 23 de setembro, das 9h às 17h no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto.

O projeto surgiu da necessidade de valorizar a história do Congo de Cariacica. Assim a exposição busca promover, por meio da fotografia, a cultura popular imaterial do município. Sobretudo fortalecendo a manifestação congueira, gerando impactos positivos e um sentimento de pertencimento na comunidade local.

Os painéis servem como suporte de memórias a serviço da identidade congueira, resgatando e expondo aspectos significativos da história de cada uma das bandas retratadas.

Além disso, funcionam como um recurso de documentação e referência para estudantes, pesquisadores, professores e todos aqueles que se interessam pela cultura popular.

Maria Zalem Ramiro elaborou o projeto, com produção cultural de Christine Avelar, utilizando recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Irineo Joffily confeccionou artesanalmente os painéis, com apliques de casacas produzidos pelo Mestre Jeffinho. Cada um tem cerca de 20 fotografias dos Congueiros e das Bandas de Congo de Cariacica, cedidas pelo acervo da ABCC e pelo fotógrafo Cláudio Postais.

Por fim, após o período de exposição inicial, de 16 a 23 de setembro, as sedes das seis bandas beneficiadas manterão cada painel em exposição permanente.