Projeto que leva livros a bibliotecas do ES chega em Cachoeiro

A coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo (SEBP-ES) realiza a segunda rodada da série de visitas do projeto “SEBP na Estrada” nesta semana.

A iniciativa promove o mapeamento e a ida a bibliotecas municipais e comunitárias e pontos de leitura integrantes da rede estadual. Pois foi criada com o objetivo de apoiar os municípios na ampliação e no fortalecimento de suas bibliotecas.

A rota desta semana inclui visitas aos municípios de Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Muqui e Cachoeiro de Itapemirim. Na viagem anterior, em julho, foram visitadas as localidades de Fundão, João Neiva, Aracruz e Linhares.

“As viagens são essenciais para fortalecer o relacionamento com as bibliotecas locais, avaliar suas necessidades, promover a integração entre as instituições e levar doações de acervo para complementar o acervo existente nessas instituições”, afirma a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Fabíola Costa.

Para receber o suporte do SEBP, que inclui formação de profissionais, orientação sobre desenvolvimento de coleções, doação de livros e outras ações. Para isso basta ser cadastrado no Sistema e sinalizar o interesse em receber suporte técnico e doações.

Fabíola Costa explica que, ao montar os roteiros das viagens, a equipe contatará as bibliotecas da região visitada para verificar a disponibilidade de recebê-los na data prevista.

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo (SEBP-ES) apoia os municípios na ampliação e no fortalecimento de suas bibliotecas públicas e comunitárias por meio de ações, programas e projetos, e as conecta no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP).

Instituído pelo Decreto 3054-N, de 02 de outubro de 1990, o SEBP assessora os municípios na implantação, implementação, acompanhamento, desenvolvimento e monitoramento das bibliotecas públicas municipais e apoia as bibliotecas comunitárias capixabas.

Além disso, o SEBP-ES doa materiais que complementam os acervos e promovem a literatura e produções capixabas, ajustando as doações às necessidades de cada local.

Serviços

As bibliotecas interessadas em integrar o SEBP ou aquelas que já fazem parte e desejam receber a visita do projeto “SEBP na Estrada” podem entrar em contato pelo e-mail bibliotecas.es@secult.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 98849-7505.