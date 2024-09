Quatro pessoas são detidas e drogas apreendidas em Jerônimo Monteiro

Policiais militares do 3º Batalhão, juntamente com a Polícia Civil, detiveram quatro suspeitos e apreenderam drogas e outros materiais durante uma operação conjunta realizada na noite da última quarta-feira (4), em Jerônimo Monteiro.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 18h, os militares foram ao município para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. Em uma das residências, uma mulher, de 26 anos, foi detida e apreendidas 52 pedras de crack, 11 papelotes de cocaína e um celular. O companheiro dela também foi detido.

Além deles, outros dois suspeitos, de 23 e 19 anos, que estavam com mandados, também foram detidos. Os policiais ainda apreenderam uma televisão de 32 polegadas, uma caixa de som e oito celulares.

Todos os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Jerônimo Monteiro, juntamente com os materiais apreendidos.

