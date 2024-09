Queimadas: fogo deixa rodovia interditada no Sul do Espírito Santo

A rodovia Pedro Cola, no sentido Castelo x Venda Nova do Imigrante, ficou parcialmente interditada na noite deste sábado (7) por causa de um incêndio em vegetação.

De acordo com populares que passavam pelo local, a grande quantidade de fumaça, bem como focos de incêndio que estavam às margens da rodovia, impediam a visibilidade, forçando os motoristas a reduzirem a velocidade ou paparem os veículos.

Há relatos de que o trânsito na rodovia chegou a ficar completamente parado. Não há informações de como se encontra a rodovia neste domingo (8), nem do que pode ter provocado as chamas.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo. A matéria será atualizada assim que obtivermos mais informações oficiais.

