Receita Federal abre processo seletivo para peritos no ES

A Receita Federal do Brasil, por meio da Alfândega do Porto de Vitória, informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Peritos Autônomos no ES, conforme o Edital de Seleção de Peritos Nº 1/2024. O credenciamento visa a contratação de profissionais especializados para a prestação de serviços de perícia técnica no âmbito aduaneiro.

Segue abaixo um resumo das principais informações do edital:

Período de inscrições: 25/09/2024 a 04/10/2024

25/09/2024 a 04/10/2024 Áreas de atuação: Arqueação ou Mensuração de Granéis Alimentos Computação e Informática Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações Mecânica, Química, Metalurgia, Têxteis

Local de atuação: Porto de Vitória, ES

Porto de Vitória, ES Duração do credenciamento: 2 anos, prorrogável por igual período

Os profissionais interessados em participar do processo seletivo no ES devem preencher o formulário disponível no link: https://forms.office.com/r/UCd32r6WfQ e anexar a documentação solicitada até a data estipulada.