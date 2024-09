Refrigerante ou cerveja: você sabe qual bebida tem mais açúcar?

Refrigerante e cerveja estão entre as bebidas mais consumidas pelos brasileiros. Durante festas e mesmo no dia a dia, somos acostumados a fazer as refeições sempre acompanhadas de alguma bebida, seja ela alcoólica ou não.

Se você é fã das duas bebidas, talvez se pergunte qual das duas opções tem mais açúcar: o refrigerante ou a cerveja? Vamos descobrir!

A cerveja tem açúcar?

O açúcar nas bebidas pode ser adicionado ou natural. No caso da cerveja, não há adição de açúcar, mas sim açúcares naturais devido ao processo de fabricação.

Os carboidratos são fundamentais na produção da cerveja, pois constituem o elemento principal das leveduras que, por sua vez, produzem a fermentação.

Lembre-se que esse produto é feito à base de cereais (como cevada, trigo, milho, arroz, centeio ou aveia), que produzem glicose e maltose, ou seja, açúcares naturais que favorecem o processo de fermentação.

Refrigerante ou cerveja: qual tem mais açúcar?

Uma cerveja pode conter até 4g de açúcar por cada 100ml, enquanto um refrigerante chega a 10g por cada 100ml. Portanto, a quantidade é maior na segunda bebida.

Os especialistas recomendam, de qualquer forma, optar por bebidas naturais para acompanhar as refeições. E também não é bom abusar do consumo de cerveja, mesmo que tenha menos açúcar que o refrigerante.

Em questão de calorias, o aporte das duas bebidas é similar. Uma lata de cerveja de 355ml tem cerca de 153 calorias; enquanto um copo de refrigerante contém entre 125 e 180 calorias. A longo prazo, o consumo excessivo pode causar ganho de peso.

Além disso, especialistas apontam que o consumo excessivo de cerveja e outras bebidas alcoólicas está relacionado ao desenvolvimento de doenças hepáticas e cardiovasculares. É claro, também existe o risco de gerar dependência ou vício no consumo.

Consumo de bebidas açucaradas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2016 já declarou que o consumo de bebidas açucaradas é uma das principais causas da obesidade e do diabetes. E não é difícil entender por quê. A maior parte das bebidas açucaradas não tem nenhum valor nutricional. Essas calorias são “vazias” e não se comparam às calorias nutritivas de outros alimentos.

Aliás, a OMS recomenda o consumo de até seis colheres de chá de açúcar ao dia. Uma latinha de 355 ml de refrigerante contém cerca de 9,5 colheres de chá de açúcar, o que de forma alguma pode ser considerado saudável ou seguro.

Além disso, estudos mostram que o corpo humano não responde da mesma forma à ingestão de calorias ingeridas na forma líquida e em sua versão sólida. Em consequência disso, calorias líquidas resultam mais rapidamente em aumento de peso.

Os açúcares contidos nestas bebidas alteram o metabolismo do corpo, afetam os níveis de insulina e colesterol e podem causar inflamações e pressão alta. Alguns estudos, como o publicado no British Medical Journal, associam o consumo dessas bebidas ao aumento do risco de câncer.