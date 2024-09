Resultado da Lotofácil: aposta cachoeirense fatura prêmio

O resultado da Lotofácil desta segunda-feira (16) deixou sete capixabas felizes, entre eles, um cachoeirense que também acertou 14 números e vai embolsar um prêmio de R$ 991,18.

Outras apostas ganhadoras com a mesma quantidade de números foram registradas nas cidades de Guarapari, Itaguaçu, Marilândia, São Mateus, Vila Velha e Vitória.

Os números do resultado da Lotofácil foram: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 12 – 13 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25.

LEIA TAMBÉM: 3 melhores séries da Netflix para você maratonar no fim de semana

Confira quantas apostas foram premiadas no concurso 3196:

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 562.538,27;

14 acertos: 340 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 991,18;

13 acertos: 10.638 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 30;

12 acertos: 127.442 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 12;

11 acertos: 640.928 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 6.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece, nesta terça-feira (17). A estimativa de prêmio é de R$ 1.700.000,0.

Como conferir o resultado da Lotofácil ao vivo

As Loterias Caixa realizam os sorteios às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h. Dessa forma, você pode conferir o resultado no canal da Loterias Caixa no YouTube.

Como jogar

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Portanto, você deve marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Assim, pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.