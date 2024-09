Resultado da Mega-Sena: duas apostas são premiadas no Sul do ES

O resultado da Mega-Sena premiou duas apostas do Sul do Espírito Santo. De acordo com as Loterias Caixa, os bilhetes acertaram quatro números e cada um vai levar R$1.563,15.

As apostas ganhadoras foram registradas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Piúma. Os números sorteados foram: 21-28-37-44-50-60

Ninguém acertou os seis números da dezena principal neste resultado da Mega-Sena. O prêmio acumulou e a estimativa do próximo concurso é R$ 33.000.000,00.

Outras 35 apostas acertaram cinco números e vão embolsar R$ 73.311,94.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (6). Aecesse o site: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Mega-Sena.aspx e confira detalhes.