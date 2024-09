Retroescavadeira fica destruída após ser tomada pelo fogo em Alegre

Uma retroescavadeira ficou completamente destruída após ser tomada pelo fogo na madrugada desta quarta-feira (25), no centro de Alegre.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada, esteve no local e realizou o combate, extinguindo totalmente as chamas.

Não houve feridos e a causa do incêndio não foi informado pela guarnição.

Veja o vídeo:

Vídeo: Reprodução/Redes Sociais