RuralturES: a maior feira de turismo rural começa nesta quinta (5)

Entre os dias 5 e 8 de setembro, a Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, será o cenário da maior feira de turismo rural do estado: a RuralturES. Em sua quarta edição, o evento promete aproximar o público do agroturismo e das tradições dos imigrantes italianos, oferecendo uma experiência gastronômica, rotas turísticas exclusivas e diversas atividades culturais.

Este ano, a feira reunirá mais de 140 empreendedores dos dez municípios que compõem as Montanhas Capixabas: Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Vargem Alta, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Castelo, Brejetuba, Conceição do Castelo, Laranja da Terra e Marechal Floriano. De artesanatos a cafés especiais, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto os produtos típicos de cada região.

Leia também: Cidades do ES recebem alerta para baixa umidade nesta quarta (4); confira

Além disso, a área de 2.335 metros quadrados da Fazenda Pindobas — equivalente ao Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, onde ocorreram as edições anteriores — será um ponto de encontro para turistas, produtores rurais e empresários. Em 2023, a RuralturES movimentou mais de R$ 2,3 milhões apenas no local, sem contar a renda gerada pela ocupação hoteleira e pela cadeia produtiva do turismo no município e arredores.

A RuralturES é uma iniciativa do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, com o apoio da Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures).

“Com o Distrito Turístico de Pindobas, o primeiro do Espírito Santo, sendo implantado na região, não poderia haver estreia melhor do que receber a maior feira de turismo rural do estado. Serão quatro dias com uma ampla oferta de turismo de experiência, resgate da cultura italiana, gastronomia de alta qualidade e diversão para toda a família”, destacou Patrícia Cangussu, gerente da regional serrana do Sebrae/ES.

Confira as principais atrações da feira:

Casa Nostra

Nesta atração, os visitantes poderão explorar uma casa italiana tradicional, com um passeio guiado pelo casarão, atividades na cozinha e uma degustação. As sessões duram cerca de 80 minutos e proporcionam uma imersão completa na cultura italiana. Ingressos pelo link https://tiketo.com.br/evento/1776.

Passarinhada (Observação de aves)

Observação de aves com a Trilha Passarinhada em Pindobas, um passeio de 40 minutos ao redor do lago, disponível nos dias 7 e 8 de setembro, às 15h e 16h. Para os mais aventureiros, há também as trilhas Bela Aurora e Altoé das Montanhas, que oferecem 4 horas de caminhada pela manhã.

Além das trilhas, você poderá conferir uma exposição fotográfica das aves de Venda Nova do Imigrante, com a possibilidade de ouvir os cantos das aves através de QR Codes. Os ingressos estão disponíveis no link https://tiketo.com.br/evento/1776.

Experiência tropeira

Acompanhe a expedição tropeira com um passeio de mula ou aprenda a culinária tradicional. O passeio de mula em Pindobas oferece uma experiência única de 1 hora ao redor do lago, disponível nos dias 7 e 8 de setembro.

Para os entusiastas da gastronomia, a Experiência Tropeira inclui também uma aula-show de 30 minutos onde você aprenderá a preparar Carne na Lata e Arroz Tropeiro. Horários e mais informações sobre as experiências podem ser consultadas no link https://tiketo.com.br/evento/1776.

Espaço Experiências Cafés

O Espaço Experiência Cafés, organizado pelo Sebrae/ES, será um ponto de encontro para entusiastas e produtores de café, oferecendo atividades interativas e educativas ao longo de quatro dias. Com entrada gratuita, o evento incluirá oficinas, minicursos e aulas show sobre o preparo de cafés especiais, além de uma clínica tecnológica para produtores.

Rotas exclusivas de passeios

Durante os quatro dias de RuralturES, os visitantes terão a oportunidade de explorar o melhor da cultura, gastronomia e tradições de Venda Nova do Imigrante por meio de quatro rotas turísticas exclusivas. Detalhes dos itinerários e preços podem ser conferidos com a agência oficial do evento, a Canaltur ES, através do número (28) 99884-2310.

Rota Bela (5)

A primeira atração deste tour gastronômico é a Queijaria Artelatte, que produz incríveis queijos artesanais. Em seguida, há um almoço na Cervejaria Altezza. A rota continua no Sítio Jabuticabeira, conhecido por seus doces caseiros, e no Sítio Brioschi, que destaca queijos, cafés e embutidos, finalizando com a chegada ao evento em RuralturES.

Rota do Café

O passeio começa na Fazenda Carnielli, famosa por seus queijos, cafés e embutidos. A rota segue para a Azzurra, com uma experiência de produção artesanal de cervejas e um almoço especial. O roteiro inclui ainda uma visita ao Café Panzim, conhecido por seus cafés únicos, e termina com a chegada à RuralturES.

Rota Azul (7)

Esse tour especial leva você a uma experiência única em Venda Nova do Imigrante. Comece com degustações de socol e antepastos no Sítio Lorencão, seguido por uma imersão nos cafés especiais do Zandonadi Café. Em seguida, visite a BelaAurora, famosa por sua cerveja artesanal e gastronomia local. O passeio termina com a chegada ao evento RuralturES, onde mais atrações aguardam os visitantes.

Rota Artesanal (8)

Oferece uma imersão na cultura local, começando no Apiário Florim, onde você conhecerá a produção de mel sustentável. Em seguida, a parada é na Fazenda Camocim para uma experiência com cafés especiais. O almoço acontece no Café da Roça, com café colonial e pizza de polenta, encerrando com a chegada ao evento RuralturES.

Serviço

4ª edição da Feira Estadual de Turismo Rural – RuralturES

Data: 5 a 8 de setembro (quinta a domingo)

Local: Fazenda Pinbobas, em Venda Nova do Imigrante

A entrada é gratuita, mas os ingressos para as experiências são limitados. Verificar disponibilidade no link: https://tiketo.com.br/evento/1776