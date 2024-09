RuralturES reúne quase 20 mil visitantes e movimenta R$ 5,5 milhões

Realizada pela primeira vez no Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante (ES), a RuralturES foi marcada por diversas inaugurações como a Casa Nostra, o Museu do Imigrante e a sede do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, além da assinatura do decreto que regulamentou a criação de Distritos Turísticos no Espírito Santo, sendo o Distrito Turístico de Pindobas (ES) o pioneiro, e da entrega de novos Selo Arte, por parte do Governo do Estado.

Com quase 20 mil visitantes, ao longo dos quatro dias, e mais de 130 expositores, a 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES) contou com um público engajado e empreendedores cheios de histórias inspiradoras para contar. O evento reuniu o melhor do agroturismo de cada município da região das Montanhas Capixabas, incluindo cultura, gastronomia, aventura e experiências imersivas. Na ocasião, os participantes puderam viver experiências como: a Expedição Tropeira, com passeios de mula e aulas-show; a Passarinhada, passeios externos com observação de pássaros; e a Casa Nostra, um espaço imersivo que busca transportar os visitantes para o ambiente das tradicionais casas dos imigrantes italianos.

Esse é o primeiro produto de turismo de experiência entregue dentro do Complexo Turístico de Pindobas e que permanece em funcionamento após o encerramento da Feira. Segundo Renata Vescovi, gestora do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, “o intuito é formatar produtos de experiência que tragam a originalidade e a autenticidade do local, que reflitam a cultura, que envolvam o visitante, despertando os sentidos e gerando emoção”.

Assinaturas e premiações marcaram a Cerimônia de Abertura

Na quinta-feira (5), a região da Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante (ES), recebeu autoridades como Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo; Paulinho Mineti, prefeito de Venda Nova do Imigrante; Pedro Rigo, superintendente do Sebrae-ES; Valdeir Nunes, presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau; Ronaldo Barbosa, curador da Casa Nostra; além de representantes da Família Cola, do Idaf e outros para a cerimônia da abertura da 4ª edição da Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES).

Segundo Valdeir Nunes, o projeto de instalação da Feira neste novo local começou dez meses antes, com uma visita dele, junto com o prefeito Paulinho e Rigo que “teve a coragem e a atitude de nos incentivar a trazer o evento para a Fazenda de Pindobas, junto com o projeto do Polo de Turismo do Sebrae”. Para completar, o presidente do Convention afirmou que o movimento no local não se encerra junto com a Feira, no domingo à noite. “A Casa Nostra vai continuar, com o turismo que se faz de segunda à segunda. O turista não tem que perguntar o dia que eu abro, ele tem que chegar e poder visitar a nossa casa. Estamos fazendo uma revolução no turismo do Espirito Santo e nós precisamos que o turista de fora venha para o ES, porque 94% dos turistas que visitam os lugares do estado estão nas nossas proximidades”, completou.

Dando sequência, o prefeito, Paulinho Mineti, também agradeceu ao Pedro Rigo, pela dedicação e empenho na instalação do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, em Pindobas, afirmando estar feliz demais por participar da entrega desse legado tão importante para a região, durante o seu mandato.

O governador, Renato Casagrande, também muito satisfeito com as realizações locais, reafirmou a importância desse primeiro Distrito Turístico do estado. “Saber que todo o potencial de Pindobas estará a partir deste momento sendo apresentado para todo o país, traz grande satisfação.

No local, Casagrande assinou o decreto que regulamenta a Lei 11.970/2023, que dispõe sobre a instituição de distritos turísticos no Espírito Santo. A medida favorece a implementação de equipamentos como o Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante. A ideia é que o projeto que está sendo implantado em Pindobas se expanda para outras regiões do estado, fortalecendo o turismo e ampliando a participação da atividade na economia do Espírito Santo. “Estamos vendo aqui em Pindobas um trabalho coletivo de muitas parcerias para fomentar o turismo, atividade que tem potencial para trazer muito desenvolvimento para o nosso estado”, pontuou Casagrande.

Ainda durante a cerimônia, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) entregou novos seis certificados de Selo Arte para Lorenzo Carnielli, proprietário da agroindústria Carnielli. Renato Casagrande participou da entrega que certifica a comercialização dos produtos artesanais locais para todo o país. O Selo Arte é validado pelo Decreto Federal nº 9.918, de 18 de junho de 2019, que possibilita a comercialização nacional de alimentos produzidos a partir do agronegócio. Leonardo Monteiro, diretor-geral do Idaf, salientou que o “Selo Arte representa oferta de alimentos seguros à saúde, ampliação de emprego e renda para as famílias do campo, a valorização do alimento produzido em solo capixaba, o fomento ao agroturismo, cultura local e desenvolvimento socioeconômico”.

Valorização da cultura e do turismo local

Sobre a valorização da cultura e do turismo local, Pedro Rigo afirmou que o Polo Sebrae de Turismo de Experiência já está trazendo vivências marcantes dos imigrantes italianos que para cá vieram. “Aqui estão canalizados olhares, investimentos, estudos para que cada vez mais o turismo se torne forte e presente nesta região. É essa composição cooperativa de restaurante, experiência, passeio de mula, pedalinho, cafeteria e hospedagem que tornará a região de Pindobas cada vez mais atraente e importante para o turismo local”.

“Entendemos que é importante trazer esse movimento para que a história e a cultura dos nossos imigrantes sejam cada vez mais disseminadas e resgatadas, a partir da vivência dessas experiências”, completou.

Expedição Tropeira já é tradição na RuralturES

Mais uma vez a RuralturES contou com a presença da Expedição Tropeira. Marco Grillo, coordenador da Expedição, reafirmou a alegria de fazer parte de uma feira tão importante para a cultura local e para o agronegócio. Ao longo de toda a Feira, os visitantes puderam aproveitar duas opções de experiência tropeira, cujos ingressos foram vendidos com antecedência, no site do evento, e também no local. Cerca de 60 pessoas aproveitaram a Expedição Tropeira, com passeio de mula pelo Distrito Turístico de Pindobas; e 100 pessoas estiveram na aula-show Tropeira.

Casa Nostra recebe cerca de 500 pessoas durante a RuralturES

A exposição imersiva da Casa Nostra, que tem curadoria do designer Ronaldo Barbosa, teve sua inauguração e início de atividades junto com o primeiro dia da 4ª RuralturES. A atração, uma réplica de uma típica casa dos primeiros imigrantes italianos no estado, chega ao Distrito Turístico de Pindobas com uma proposta ainda mais autêntica e envolvente do que a apresentada na edição anterior da feira, em 2023.

Cerca de 500 pessoas estiveram presentes vivendo as experiências na Casa Nostra, entre os dias 05 e 08 de setembro. O espaço recebeu grupos de turismo de diversas cidades vizinhas, bem como turistas de outros estados como Belo Horizonte (MG), Niterói e Rio de Janeiro (RJ). Em um espaço maior e, agora, permanente, a Casa Nostra possui ingressos disponíveis em duas modalidades: visitação com experiência e visitação autoguiada à exposição. Os valores para a experiência, durante a Feira foram de R$ 30, para a visita autoguiada, e R$ 90, para a visitação completa, que tem horários disponíveis para agendamento aos finais de semana.

Inauguração do MIM

O Museu do Imigrante (MIM) é mais um atrativo, que vai compor o Complexo Turístico de Pindobas. Ele também teve o lançamento de seu projeto, pedra fundamental e apresentação do espaço no primeiro dia da 4ª RuralturES.