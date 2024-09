Saiba como os cigarros eletrônicos podem prejudicara a visão

Com cada vez mais adeptos, especialmente entre os jovens de até 24 anos, o cigarro eletrônico, também conhecidos como vapes, facilitam a inalação das substâncias tóxicas por períodos mais longos, o que também eleva o risco de tornar o usuário mais dependente que o cigarro comum.

Para além da dependência, a preocupação dos médicos são os riscos para a saúde, inclusive dos olhos.

Em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o Projeto de Lei 5008, de 2023, que regulamenta o uso e o comércio de cigarros eletrônicos no Brasil, coloca a indústria do tabaco e entidades de saúde em lados opostos.

O cigarro eletrônico contém nicotina em forma sal, que tem um potencial mais viciante, e que combinada a aromas agradáveis, como menta e chiclete.

O oftalmologista Alexandre Pinheiro, da Macrovisão, explica que a exposição crônica à nicotina afeta o sistema vascular e pode prejudicar a saúde ocular de várias maneiras.

Os principais riscos incluem o comprometimento da circulação ocular, o aumento do estresse oxidativo e alterações na função lacrimal.

“A nicotina, como um estimulante, afeta não apenas o sistema vascular ocular, mas também as funções neuroquímicas”, acrescenta o especialista.

Em relação ao comprometimento da circulação ocular, Pinheiro explica que a nicotina provoca vasoconstrição, o que reduz o fluxo sanguíneo para os olhos, afetando a retina, o nervo óptico e outras estruturas oculares.

“Isso pode contribuir para doenças, como retinopatia diabética e glaucoma, em indivíduos predispostos”, alerta.

Já o aumento do estresse oxidativo está relacionado a inalação de substâncias tóxicas presentes no vapor dos cigarros eletrônicos, incluindo metais pesados e compostos orgânicos voláteis. Esses componentes estão associados ao desenvolvimento ou agravamento da degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

“A DMRI é a principal causa de baixa visão acima dos 60 anos, e ainda precisamos de mais estudos com os cigarros eletrônicos, mas o cigarro normal já se mostrou ser um dos principais fatores de risco, com piora da degeneração macular para as formas mais graves”, disse Pinheiro

E por fim, a exposição aos componentes químicos dos vapores pode prejudicar a produção e a qualidade das lágrimas, piorando os sintomas da síndrome do olho seco, comum entre usuários de cigarro eletrônico.