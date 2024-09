Suor excessivo? Sua saúde pode estar em risco

A transpiração é um mecanismo natural do organismo para defesa e controle da temperatura corporal. No entanto, suor excessivo pode ser hiperidrose. Não é uma doença grave, mas pode trazer desconforto para o convívio social da pessoa

Os sintomas são suor em excesso que pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas afeta com mais frequência as palmas das mãos, pés, axilas, rosto e pescoço. Além disso, dependendo da causa, podem ocorrer outros sintomas, como tremores nas mãos, febre e diarreia.

O suor excessivo aparece em horas inusitadas e em áreas do corpo que variam de pessoa para pessoa. Frequentemente, traz desconfortos à vida social, profissional e pessoal de quem tem a doença.

As principais causas da transpiração em excesso são:

Emoções fortes: estresse, medo ou dor estimulam a produção de hormônios que levam ao suor excessivo.

Ansiedade: além do suor, podem ocorrer outros sintomas, como tremores no corpo, sensação de inquietação e dificuldade para se concentrar ou mesmo dormir.

Distúrbios endócrinos: alterações de tireoide principalmente.

Uso de remédios: especialmente antidepressivos, antipsicóticos e insulina.

Abstinência de álcool: em pessoas com consumo frequente e em grande quantidade de bebidas alcoólicas.

Menopausa: geralmente, ocorre à noite e está associado à sensação de calor intenso.

Câncer: alguns tipos, como linfoma, leucemia ou feocromocitomas.

Tratamento:

É possível remediar e controlar excesso de transpiração, procure atendimento médico. Clínicas dermatológicas poderão avaliar seu caso e orientar o melhor tratamento de forma individualizada.

Informações do Ministério da Saúde