Saiba o perigo por trás do uso de descongestionantes nasais

Descongestionantes nasais agem como vasoconstritores, diminuindo o inchaço dos vasos sanguíneos no nariz.

São usados para alívio imediato de resfriados, alergias e rinites. No entanto, o uso indiscriminado pode trazer sérios riscos à saúde.

Leia também: Confira as melhores formas para prevenir quedas de idosos

Sendo assim o uso excessivo de descongestionantes causa dependência e problemas como rinite medicamentosa, taquicardia e hipertensão.

O uso incorreto pode levar à congestão nasal de rebote e à taquifilaxia, exigindo doses maiores e mais frequentes. Isso só agrava o problema!

A congestão nasal de rebote ocorre quando o corpo entende que é preciso produzir mais substâncias obstrutivas, gerando uma obstrução nasal mais intensa ainda.

Taquifilaxia é o nome que se dá a uma rápida diminuição do efeito de um fármaco por usos consecutivos.

Para o uso desses medicamentos, é importante seguir as orientações da bula e da Anvisa.

Portanto limite o uso a, no máximo, três dias. Evite-os caso tenha doenças cardíacas, hipertensão ou diabetes.

A dica é optar por soluções mais seguras, como: lavagem nasal com soro fisiológico descongestionantes sistêmicos (comprimidos ou sprays com ação anti-inflamatória e desobstrutiva).

Por fim, o correto é procurar um médico! Evite a automedicação e consulte sempre um profissional de saúde antes de usar descongestionantes nasais.

Informações do Ministério da Saúde

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.