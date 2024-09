Saiba os cuidados ao usar lentes de contato

A Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refratometria (SOBLEC) informa que cerca de 8,4 milhões de pessoas usam lentes de contato no Brasil.

Eduardo Moulin, oftalmologista especialista em cirurgia refrativa e lentes de contato do Centro Capixaba de Olhos (CCOlhos), destaca que atualmente existem lentes de contato para todos os problemas de vista: miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia (vista cansada).

“Para casos especiais, contamos com lentes fabricadas sob medida, promovendo uma excelente reabilitação visual em casos complexos como ceratocone, pós-transplante de córnea, pós-trauma, pós-infecções entre outros casos”, explica Moulin.

Para iniciar o uso de lentes, o paciente precisa ser avaliado pelo oftalmologista, que realizará o exame oftalmológico e definirá o tipo de lente mais adequado. O médico também fornecerá o treinamento e as orientações para o uso correto e seguro das lentes. As pessoas que usam lentes de contato devem ser acompanhadas periodicamente pelo médico.

Além disso, qualquer pessoa pode usar lente de contato, desde que tenha condições de cuidar adequadamente. No caso de crianças, a liberação e supervisão dos pais são necessárias.

Eduardo Moulin também alerta que há situações em que as lentes de contato são o único recurso para uma boa visão.

“Em situações em que a córnea está muito irregular, como por exemplo astigmatismos irregulares pós-trauma, infecções ou em casos de degenerações corneanas avançadas, os óculos não são capazes de fornecer uma visão satisfatória. As lentes são excelentes alternativas para reabilitação visual e muitas vezes evitam a necessidade de tratamento cirúrgico”, orienta.

Os principais riscos

O uso incorreto das lentes de contato e sem a orientação médica pode gerar alguns riscos. Saiba mais sobre os riscos mais comuns:

Infecção ocular: geralmente resulta de cuidados inadequados com as lentes, como falta de higiene, não respeitar o tempo de troca por lentes novas, uso excessivo das lentes e não usar o produto indicado para limpeza e desinfecção.

Alergias: alguns pacientes podem ter alergia ao produto de limpeza e desinfecção das lentes. Uma vez identificada a causa, muda-se o produto ou mesmo o tipo de lente.

Hipóxia corneana: A córnea precisa de oxigênio para se manter transparente e saudável. O uso inadequado das lentes pode diminuir a oxigenação (hipóxia) e causar edema (inchaço), desconforto e visão embaçada.

Abrasões corneanas: Podem ocorrer em caso de manuseio inadequado na hora de colocar ou remover as lentes dos olhos ou pela escolha de uma lente que não seja compatível com a anatomia corneana do paciente.

Cuidados durante o uso

Durante o uso das lentes de contato são necessários alguns cuidados essenciais para garantir a saúde dos olhos. O oftalmologista Eduardo Moulin, do CColhos, recomenda lavar muito bem as mãos com água e sabão (de preferência antibacteriano) e secá-las antes de tocar nas lentes.

Ao dormir, deve-se retirar as lentes (a não ser que haja indicação médica para uso noturno, no caso de lentes para tratamentos específicos), pois dormir com as lentes de contato aumenta a chance de infecção.

Também é importante trocar diariamente o líquido dos estojos das lentes, nunca usar água de torneira para limpá-las e não usá-las por mais horas do que o recomendado pelo oftalmologista e pelo fabricante.

Além disso, deve-se respeitar o tempo de troca e de descarte de acordo com cada tipo de lente e recomendação do fabricante, uma vez que existem lentes de descarte diário, quinzenal, mensal e de troca anual.

A forma como as lentes são armazenadas também merece cuidados. Moulin orienta a lavar as mãos com sabão e secar bem antes de remover as lentes dos olhos. Quanto aos estojos, é necessário prestar atenção especial. “Eles devem estar sempre limpos e guardados em ambientes que diminuam a chance de contaminação e evitar guardar no banheiro.”

Por fim, as lentes devem ser guardadas com o líquido usado para desinfecção e conservação de acordo com cada tipo de lente de contato (gelatinosas ou rígidas), conforme orientação do médico oftalmologista e do fabricante das lentes.