Saiba quem é a representante do ES no Miss Universe Brasil 2024

aA Miss Universe Espírito Santo 2024, Letícia Galvão, está em São Paulo para participar oficialmente da grande final do Miss Universe Brasil. O evento acontecera nesta quinta-feira (19).

A capixaba de 1,76m, já está confinada desde sábado (14) para a competição. No entanto ela está acompanhada pelo seu empresário Charles Souza.

A médica veterinária, nascida em Guarapari, promete deslumbrar o público na preliminar, marcada para quarta-feira (18).

Principalmente porque fara sua performance em um traje típico inédito, inspirado na cultura capixaba evidenciando um grande ponto turístico do estado. O artista plástico Douglas Locatelli produziu o traje inédito.

Adornaram o vestido da grande final com pedrarias aplicadas à mão e cristais de vidro em diferentes tons de azul, além de cristais grafites e pretos. O visual combina glamour e exclusividade, compondo um look perfeito para a disputa do título de Miss Brasil.