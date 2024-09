Com ajuda de cães, PM apreende drogas e pistola no Espírito Santo

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da 1ª Companhia do 1º Batalhão, apreenderam uma pistola calibre 9mm, drogas, munições, entre outros materiais nos bairros Piedade e Moscoso, em Vitória, na tarde dessa terça-feira (24). Ninguém foi detido.

Durante o policiamento, em um beco do bairro Piedade, o cão Ajax mudou de comportamento, indicando um local próximo a um buraco no muro de uma residência. Ao verificar o ponto indicado, os militares encontraram uma sacola contendo dinheiro que foi apreendido. Em continuidade ao patrulhamento, já em uma área de mata, o semovente Ajax, novamente, indicou um ponto sendo localizada outra sacola com entorpecentes, ácido bórico e uma balança de precisão. Em um terreno o cão encontrou uma arma de fogo e três radiocomunicadores.

Outra equipe seguiu em patrulhamento pelo bairro Moscoso, onde próximo ao mirante a cadela Cindy encontrou uma sacola com drogas. Ao retornar ao bairro Piedade, a semovente localizou em um terreno baldio mais entorpecentes.

Ao todo, os dois localizaram 166 tiras de maconha, 19 pinos de cocaína, 27 pedras de crack, sete unidades de skunk, 19 buchas de maconha, 83 munições intactas calibre 9mm, três carregadores de pistola 9mm, uma pistola 9mm, três radiocomunicadores, quatro frascos de ácido bórico e uma balança de precisão. Os militares entregaram os materiais na 1º Delegacia Regional.