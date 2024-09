Setembro Amarelo: confira a programação preparada pela Saúde de Cachoeiro

Neste mês de setembro, dedicado à campanha brasileira de prevenção ao suicídio, conhecida como Setembro Amarelo, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro promoverá uma série de atividades com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde mental.

Entre os dias 16 e 20, será realizada uma exposição de trabalhos feitos por pacientes assistidos pela rede de assistência à saúde mental do município. A exposição acontecerá no Palácio Bernardino Monteiro, localizado no Centro da cidade. No primeiro dia, o projeto Casa Verde fará uma apresentação musical no local.

No dia 24 de setembro (terça-feira), será realizado um encontro no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Coronel Borges, visando debater a saúde mental de crianças e adolescentes. O evento terá início às 13h30 e o tema central será “Acesso ao tratamento de saúde mental à luz da Constituição”, abordando a importância de garantir o acesso ao tratamento e os direitos assegurados pela legislação brasileira.

Além disso, durante todo o mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município promoverão rodas de conversa voltadas para os servidores da saúde, com o tema “Cuidando da saúde mental de quem cuida”. Essas discussões têm como objetivo conscientizar os profissionais sobre a importância de cuidarem de sua própria saúde mental, já que são eles que, diariamente, lidam com situações desafiadoras em seu trabalho.

“Este período é de extrema importância para chamar a atenção sobre a prevenção do suicídio e reforçar o debate em torno da saúde mental. Durante o ano todo, a rede municipal de saúde de Cachoeiro oferece suporte multidisciplinar para quem necessita de cuidados relacionados à saúde mental”, destaca Gedson Alves, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.