Seleção Brasileira feminina fará dois amistosos no ES; saiba tudo

Nos dias 26 e 29 de outubro, a Seleção Brasileira feminina vai realizar dois jogos no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Segundo informações anunciadas pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, as medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, vão enfrentar a Seleção Colombiana, em dois jogos, ambos realizados no Estado.

Será a primeira vez na história que as meninas da Seleção Brasileira feminina visitam o Espírito Santo para uma partida de futebol.

Confira a publicação do governador Renato Casagrande: