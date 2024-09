Semana do Trânsito: Cachoeiro faz homenagem a condutores e pedestres

Em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, que ocorre de 18 a 25 de setembro, a Prefeitura de Cachoeiro promoveu, nesta quarta-feira (18), uma cerimônia no auditório do Sest Senat, no bairro Marbrasa, para reconhecer os esforços de cidadãos que contribuem para um trânsito mais seguro. Foram agraciados motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que se destacaram por suas condutas responsáveis.

A seleção incluiu 20 condutores, entre motoristas e motociclistas, que, nos últimos dois anos, não registraram infrações de trânsito, além de 10 ciclistas, membros de grupos de passeio ou que utilizam a bicicleta como meio de transporte para o trabalho. Vinte pedestres também foram lembrados por seu comportamento exemplar.

Durante a semana, o Departamento de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) promoverá ações de conscientização em locais estratégicos. Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, os materiais educativos abordarão práticas de segurança para todos os envolvidos no trânsito, reforçando a importância do uso do cinto, o respeito às faixas de pedestres e à sinalização, além de cuidados em ultrapassagens.

“O objetivo de um trânsito mais seguro só será atingido com a integração de três fatores essenciais: a melhoria da infraestrutura, a educação de trânsito e a participação ativa dos cidadãos. As iniciativas da Semana do Trânsito são fundamentais para avançarmos nessa direção”, afirma o secretário de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes.

Sobre a Semana do Trânsito

Com uma iniciativa de alertar sobre os riscos e consequências de infrações e comportamentos inadequados, bem como para disseminar boas práticas no trânsito, a Semana Nacional do Trânsito (SNT) no Brasil teve sua origem na década de 1990, quando foi criado o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão colegiado responsável por estabelecer as normas regulamentadoras do trânsito no país. Para a realização da SNT, foi instituída a data anual de comemoração entre os dias 18 a 25 de setembro.