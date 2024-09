Será o fim? “Chuva preta” amedronta moradores do Sul

Moradores do Sul foram surpreendidos na última terça-feira (10) por um fenômeno até então desconhecido que chamou a atenção dos moradores de diversas cidades da região.

Para espanto da população, o fenômeno deve se repetir pelos próximos dias, segundo o comunicado do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

O fenômeno denominado “chuva preta” que amedrontou os moradores do Sul do país, é previsto para outras regiões, diante do deslocamento de uma frente fria.

O Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) informou que o fenômeno ocorre devido à fuligem da fumaça das queimadas que se misturou com a chuva, o que gerou a cor preta da chuva.

“A ‘chuva preta’ é o resultado da chuva normal, que está caindo das nuvens, mas que está passando por uma atmosfera muito carregada de fumaça”, diz Josélia Pegorim, meteorologista da Clima Tempo.

Ao portal de notícias g1, a meteorologista afirmou que o fenômeno também foi observado em cidades do norte do Uruguai, na fronteira com o Rio Grande do Sul.