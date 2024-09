Vídeo| Mistério no Caparaó: turistas registram imagens de “óvnis” em Dores

No último sábado (7), nove casais que estavam acampados no Distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto, no Caparaó Capixaba, registraram o que parece algo inacreditável.

Os relatos mostram supostos objetos luminosos pairando no ar. No vídeo compartilhado nas redes sociais, e divulgado pelo site de notícias Destaque Diário, do leste mineiro, duas mulheres conversam sobre a movimentação do que parece ser supostos objetos voadores não identificados (óvnis).

“Ela já veio para o lado de cá, o lado esquerdo. Ela está mudando de posição, ela vem para o outro lado e brilha. E as outras duas estão com o brilho menor, paradinhas no mesmo lugar. Espera que vai brilhar de novo a nave grande. Está acendendo, deu uma piscadinha, olha lá, piscou”, diz uma mulher que não foi identificada.

Segundo informações do jornal local, o fenômeno, gravado pelos turistas, também foi observado por outras pessoas na área do acampamento, descartando a possibilidade de serem drones.

Será que realmente “óvnis”, ou “ufos” (sigla em inglês para unidentified flying object), estiveram visitando a região do Caparaó? O mistério continua.

Veja o vídeo:

