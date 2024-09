Superman, Coringa… veja as próximas estreias dos cinemas de Cachoeiro

Os meses de setembro e outubro prometem grandes estreias nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. Filmes aguardados pelo público e sucesso de crítica estão entre as novidades. Aliás, entre eles, o retorno de ‘Superman – O Filme’ aos cinemas.

Portanto, na próxima quinta-feira (19), estreia a animação ‘Menina e o Dragão’. No passado, dragões e humanos já foram amigos, mas a ganância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas mágicas fossem caçadas e aprisionadas.

Anos depois, a jovem Ping (Bella Chiang) encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo. Perseguidos pelo exército do Imperador, essa dupla improvável embarca numa aventura cheia de magia e amizade, onde Ping precisa buscar dentro de si um poder adormecido para salvar os dragões e proteger aqueles que ama.

Contudo, na quinta seguinte, dia 26 de setembro, são três as estreias. Portanto, a animação ‘Transformers: O Início’ chega às telonas com grande expectativa do público.

Aliás, essa é a primeira animação dos personagens a ser lançada nos cinemas, e conta a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia. Aliás, a trama mostra como a relação deles, enquanto ainda eram conhecidos como Orion Pax e D-16, mudou para sempre o destino do planeta Cybertron.

Superman de volta aos cinemas

Inclusive, o mês também reserva surpresas na última semana com o retorno de ‘Superman – O Filme’ aos cinemas. Também estreia nesse dia, o longa ‘A Forja’. Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Isso porque ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

Sendo assim, a grande novidade do mês é o relançamento de ‘Superman – O Filme’. O filme conta a história de origem do super-herói vivido por Christopher Reeve e sua luta contra o maligno Lex Luthor (Gene Hackman).

Aliás, o relançamento do longa aquece para a estreia do documentário Super/Man: A História de Christopher Reeve, que chega aos cinemas em 17 de outubro.

Estreias de outubro

‘Coringa: Delírio a Dois’ será a primeira grande estreia dos cinemas de Cachoeiro no mês de outubro. Após os eventos do primeiro filme, Arthur Fleck está internado em um hospital psiquiátrico. No entanto, ele é visitado por uma psiquiatra, a Dra. Harleen Quinzel, que fica fascinada por sua história. Juntos, eles exploram a mente de Arthur e os eventos que o levaram a se tornar o Coringa.

Portanto, no dia 10, a estreia é o ‘Robô Selvagem’. Aliás, a épica aventura acompanha a jornada de uma robô – a unidade ROZZUM 7134, “Roz” – que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso órfão.

Aliás, o cinema nacional também estará em destaque no mês de outubro com a estreia de ‘Tudo por um Pop Star 2’. Em ‘Tudo por um Pop Star’, para celebrar seus 15 anos de amizade, três amigas planejam uma viagem para assistir um show de um velho colega que se tornou um dos maiores pop stars do Brasil.

Experiências aterrorizantes

‘Sorria 2’ também chega aos cinemas no próximo mês. Prestes a embarcar em uma turnê mundial, a cantora pop Skye Riley (Naomi Scott) começa a viver experiências aterrorizantes e inexplicáveis. Tomada pelo horror e pela pressão da fama, Skye é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

Fechando o mês, ‘Venom: A Última Rodada’. Contudo, no longa, Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é forçada a tomar uma decisão devastadora que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie.

Portanto, pode preparar a pipoca e garantir seu lugar para assistir em primeira mão os próximos lançamentos dos cinemas de Cachoeiro!

Confira as estreias dos cinemas de Cachoeiro:

19/09 – A menina e o Dragão

26/09 – Transformers: O Início

26/09 – A Forja

26/09 – Superman – O Filme (Relançamento)

03/10 – Coringa: Delírio a Dois

10/10 – Robô Selvagem

10/10 – Tudo por um Pop Star 2

17/10 – Sorria 2

24/10 – Venom: A Última Rodada