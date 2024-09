Unidade Básica de Saúde de São Joaquim será entregue nesta quinta (12)

Nesta quinta-feira (12), a Prefeitura de Cachoeiro inaugurará a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no distrito industrial de São Joaquim, no interior do município.

Situada na rua Moacir da Costa Nobre, em Morro Grande, a UBS oferecerá diversos serviços à população local, incluindo salas de vacinação, farmácia, triagem, curativos e dois consultórios. Além disso, a unidade disponibilizará atendimentos odontológicos.

Com ambientes totalmente climatizados, a UBS foi projetada para proporcionar maior conforto tanto aos pacientes quanto aos servidores. A unidade também está equipada com tecnologia avançada de telefonia VOiP e novos sistemas de informática, assegurando uma comunicação eficaz com os moradores.

As obras da UBS foram realizadas pela Faculdade Multivix, em nova parceria com a gestão municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o local será, também, um espaço para estágios supervisionados e pesquisas acadêmicas, contribuindo para a formação de novos profissionais da área da saúde em Cachoeiro.

“Esta é mais uma importante conquista para nossa rede municipal de saúde, que está se modernizando com novos espaços bem equipados, garantindo um atendimento de qualidade aos cidadãos”, afirmou Gedson Alves, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.