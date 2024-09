Setembro Verde: agentes de saúde recebem orientação sobre doação de órgãos

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro realizou, durante dois dias, uma capacitação voltada para os agentes de saúde que atuam no município de Cachoeiro de Itapemirim. O encontro terminou nesta quinta-feira (19) e beneficiou cerca de 300 profissionais.

A iniciativa faz parte da programação da campanha Setembro Verde e foi realizada em parceria com os hospitais Unimed Sul Capixaba e Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, além da prefeitura municipal. O encontro aconteceu no auditório da Multivix, no bairro Independência.

De acordo com a enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) da Santa Casa, Beatriz Rivieri Colodetti, o objetivo da capacitação é fazer com que os agentes sejam multiplicadores da importância da doação para que o maior número de pessoas possam ser beneficiadas com esse gesto de solidariedade.

“Eles são os disseminadores de informação nas casas. Então a gente pensou nessa ação exatamente por isso, para que eles possam ajudar na proliferação da importância da doação. Além disso, tiramos dúvidas para que eles estejam capacitados para poder falar isso nas casas que visitam”, destacou.

Setembro Verde e a captação de órgãos

Durante a capacitação, os agentes receberam informações da equipe da Santa Casa de como funciona o processo da captação de órgãos, quais podem ser doados e a quantidade de pessoas que estão na fila por um transplante.

“Estamos informando o que precisa para ser um doador, que é simplesmente falar com os familiares o interesse já que a família é quem vai fazer a autorização”, reforçou a enfermeira.

A captação dos órgãos acontece somente após constatação de morte encefálica, ou seja, quando há completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro.

Esse diagnóstico é realizado por uma equipe profissional por meio de exames de imagem, exames clínicos e exames laboratoriais.