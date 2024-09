Setor de pedras naturais do Brasil dará grande passo internacional

Em outubro, o setor de pedras naturais do Brasil dará um grande passo em sua estratégia de expansão nos Estados Unidos, com o lançamento do Brazilian Stone Tour. Esta iniciativa, uma colaboração entre o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e a Marmomac Brazil, tem como objetivo conectar especificadores locais às riquezas naturais brasileiras através de uma série de palestras informativas.

Leia também: Ministério Público realiza operação em casas de prostituição em Ibatiba

Estruturado após recebimento do resultado da consultoria americana contratada durante a KBIS 2024, que mostrou a falta de conhecimento dos especificadores sobre onde encontrar pedras naturais brasileiras nos Estados Unidos, o evento foi projetado para unir essas duas pontas essenciais para a cadeira produtiva: designers, responsáveis pelas especificações, e os centros de distribuição, onde os produtos podem ser encontrados.

As palestras serão realizadas em pontos estratégicos na Califórnia e no Texas, escolhidos pelas próprias empresas brasileiras, demonstrando a importância da colaboração direta. Os locais selecionados incluem:

Texas

Architectural Surfaces (ASG) – Austin

Pomogranit – Houston

Califórnia

Pacific Shore Stones – North Hollywood

Natural Stone Resources (NSR) – Anaheim

Cada sessão educacional será realizada nesses centros de distribuição e reunirá designers e especificadores. As apresentações, além de oferecerem informações valiosas, também fornecerão créditos CEU (Certified Speaker) aos participantes. Em um esforço adicional para conectar ainda mais os participantes ao Brasil, um sorteado de cada localidade ganhará uma viagem com todas as despesas pagas para a Marmomac Brazil em São Paulo, programada para fevereiro de 2025, onde poderão imergir na diversidade geológica brasileira.

O vice-presidente do Centrorochas, Fabio Cruz, destaca que para as empresas brasileiras, o Brazilian Stone Tour representa muito mais do que uma oportunidade para exibir a singularidade e a beleza dos produtos nacionais. “Este evento já nasce sendo uma ferramenta estratégica de posicionamento dos nossos materiais no exigente mercado americano, onde a demanda por qualidade e autenticidade é alta”, frisou.

A CEO da Milanez & Milaneze, responsável pela execução da Marmomac Brazil, Flávia Milanez, lembra que será um momento único de conexão com os especificadores. “Haverá uma seleção criteriosa dos materiais a serem apresentados. Queremos mostrar aos profissionais convidados, uma amostra das pedras naturais brasileiras e tudo o que eles poderão ver na edição 2025 da Marmomac Brazil”, completou.