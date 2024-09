Setor de serviços do ES cresce cinco vezes mais que o brasileiro

O setor de serviços do Espírito Santo está aquecido e batendo recordes: em um ano (de julho de 2023 a julho de 2024), o segmento cresceu 5,4 vezes mais que a média brasileira. O aumento acumulado nesses 12 meses foi de 4,9% no ES, sendo que no país foi de 0,9%. Outro dado que chama a atenção é que a variação do volume de serviços foi a maior da última década – sendo 103,8% em 2014 e 115% em 2024.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao comparar o crescimento acumulado de janeiro a julho deste ano com o mesmo período do ano passado, o Espírito Santo teve 5,3% a mais de atividades do setor. Já se a comparação for sobre a movimentação de julho de 2023 e de julho deste ano, a evolução observada é de 8,7%, melhoria acima da média do Brasil (4,3%) e do Sudeste (6,1%).

De acordo com a coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, essa variação interanual capixaba de 8,7% reforça a tendência de crescimento do setor de serviços para o mês de julho. Desde a queda observada no início da pandemia da covid-19, em 2020, o segmento tem apresentado variações positivas consecutivas, ressaltando o bom desempenho do setor nos últimos quatro anos.

“O Espírito Santo também surpreende e se mantém entre os cinco estados brasileiros com os melhores desempenhos no que tange ao crescimento da movimentação na comparação de julho de 2023 e julho de 2024 (5º lugar), além da variação acumulada neste ano (3º maior) e da variação acumulada em 12 meses (5º)”, comparou Ana Carolina Júlio.

Ao analisar os dados dos grupos de serviços que mais cresceram, verifica-se que foram as atividades de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com aumento de 15% ao se comparar julho de 2023 e o mesmo mês de 2024.

Comparação mensal

A pesquisa, divulgada pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, apontou ainda que, quando as atividades do setor de serviços de julho foram comparadas com junho, houve uma queda de 2,3% na movimentação. “Mas isso não inviabiliza os bons resultados acumulados nos últimos meses. Mais serviços gera mais renda, emprego e desenvolvimento para o capixaba”, ressaltou a coordenadora.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site da Fecomércio-ES, na seção Connect: https://fecomercio-es.com.br/pesquisas/.

Estabilidade no varejo do ES

Levantamento do Connect Fecomércio-ES, com base na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, mostrou que o comércio varejista no Espírito Santo apresentou estabilidade, com leve retração de 0,4% na transição entre junho e julho deste ano. No âmbito nacional, o setor também se manteve estável, registrando leve crescimento 0,6% no mesmo período. A análise aponta como “varejista” bens essenciais como alimentos e remédios.

O resultado interanual do comércio varejista capixaba foi 4,6% menor, ao comparar julho deste ano e julho de 2023, enquanto o nacional cresceu 4,4%. Ao avaliar o acumulado deste ano, o Espírito Santo também apresentou retração leve de 0,4%, enquanto o Brasil segue em alta, fechando julho com 5,1%.

No comércio ampliado, que inclui outros produtos como veículos e materiais de construção, o Espírito Santo registrou uma retração de 1,1% em relação ao mês anterior, enquanto, no comparativo anual, apresentou um crescimento de 2,4%.

No cenário nacional, o Brasil permaneceu estável, com um aumento de 0,1% na passagem do mês e um crescimento anual de 7,2%. Nos acumulados do ano até julho, o Espírito Santo teve um avanço de 1%, enquanto o Brasil alcançou 4,7%.

O comércio capixaba está crescendo

“Apesar das quedas do comércio capixaba neste ano, ao avaliar os dados por segmento, quatro grupos tiveram crescimento na comparação de julho 2023 com julho de 2024. São eles: artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos – com alta de 25,2% no mês –, móveis e eletrodomésticos (9%), o setor de livros, jornais, revistas e papelaria (9,5%). Além desses, o principal destaque, que é o segmento de outros artigos de uso pessoal e doméstico, teve 40% de crescimento”, ressaltou a coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio.

No comércio ampliado, também na comparação interanual, o Espírito Santo teve um resultado positivo, com 2,4%, e o grupo de atividades que se destacou foi o de material de construção, fechando positivo em 10,6%, após seis meses em queda. O segmento de veículos, motocicletas, partes e peças continua em expansão, encerrando o período com um crescimento de 14,2%.