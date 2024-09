Sucesso na web, Padre Fabrício Rodrigues morre após grave acidente

Depois de viralizar por conta de um ataque de riso durante uma live em 2020, o padre Fabrício Rodrigues, ficou conhecido nacionalmente. Na madrugada desta sexta-feira (13), uma notícia triste tomou conta da internet. O padre morreu em Marabá, no Pará. Ele sofreu um acidente de moto e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da polícia local, padre Fabrício Rodrigues estava voltando para casa após prestar serviços ministeriais na Vila Primeiro de Março, entrada do município de São João do Araguaia. Ele teria batido em um cavalo, que estava parado no meio da rodovia BR-230. Uma ambulância do SAMU chegou ao local rapidamente, mas Fabrício já não tinha sinais vitais. O cavalo também morreu.

Com quase 600 mil seguidores, o padre era muito querido também por famosos que o seguiam para acompanhar suas lives e homilias semanais. Após o comunicado do falecimento, alguns famosos lamentaram a perda.

A morte de Fabrício foi confirmada pela Diocese de Marabá nas redes sociais. “É com profundo pesar que a Diocese de Marabá anuncia o falecimento do Padre Fabrício Rodrigues. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável“, diz o comunicado.

Padre Fabrício completou 29 anos no último domingo (8), e postou um vídeo sobre a data. Ele estava trabalhando a venda de seu livro, “Vamos rezar juntos?”. O velório foi marcado para o meio-dia desta sexta-feira (13), na Paróquia Matriz Bom Pastor. O enterro será no sábado (14), às 10h, no Jardim da Saudade.