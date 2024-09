Sudeste concentra o maior eleitorado de pessoas com mais de 70 anos

A região Sudeste é a que concentra o maior contingente de eleitorado de pessoas com mais de 70 anos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o total é de 7.383.667 votantes (11% da região).

Em seguida, vem o Nordeste, com 3.709.345 (8,5% da região), o Sul, com 2.874.958 (10,7% da região), a região Norte, com 843.657 (6,4% da região), e o Centro-Oeste, com 793.040 (8,1% da região).

Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os que têm os maiores números de eleitoras e eleitores com mais de 70 anos, 3.460.061, 1.878.411 e 1.752.759, respectivamente.

Já os estados de Roraima, Amapá e Acre são os que têm os menores números desse eleitorado, 22.097, 30.745 e 38.878, respectivamente.