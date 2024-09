Polícia Rodoviária Federal realiza “Operação Carga Pesada” na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou a “Operação Carga Pesada”, com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito, especialmente aqueles envolvendo veículos de carga, que frequentemente transportam excesso de peso ou dimensões irregulares, resultando em acidentes graves.

A operação ocorreu entre a tarde de 3 de setembro e a madrugada de 4 de setembro, em dois pontos distintos do Estado (Norte e Sul), com foco na fiscalização de peso e dimensões dos veículos, visando aumentar a segurança viária.

A legislação brasileira estabelece limites de peso com base no tamanho e nas características de cada tipo de veículo de carga, mas esses limites nem sempre são respeitados. “Além de ser uma infração que resulta em multa e retenção do veículo, o excesso de peso é uma das principais causas da deterioração das rodovias, provocando buracos, rachaduras e desníveis no asfalto”.

“Ele também pode causar problemas mecânicos nos veículos, lentidão no trânsito e comprometer a estabilidade e a capacidade de frenagem, sendo responsável por muitos acidentes graves”, disse a PRF em nota.

Durante a operação, foram fiscalizadas 37 pessoas e 42 veículos, resultando em 50 autuações e no recolhimento de 9 veículos. Também foram realizados 20 testes de alcoolemia. Além disso, a operação registrou dois boletins de ocorrência por crimes contra a vida e o patrimônio, um por mercadoria sem nota fiscal e na detenção de duas pessoas.