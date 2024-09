Suspeito de provocar incêndio em cidade do Espírito Santo é preso

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) prendeu, nessa terça-feira (10), um homem de 39 anos suspeito de provocar um incêndio em vegetação na localidade de São Rafael, no município de Domingos Martins, também na terça-feira (10). As chamas consumiram uma área de vegetação de eucalipto de, aproximadamente, 18 hectares, além de área agrosilvopastoril, destruindo ainda cerca de 15 caixas de abelhas que estavam sendo utilizadas para a produção de mel.

Os militares foram acionados no início da tarde de terça-feira (10), via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), com a informação de que um homem teria passado em uma motocicleta e ateado fogo na vegetação. Uma guarnição foi encaminhada e, no local, constatou se tratar de um incêndio de grandes proporções.

Um dos moradores da região relatou aos policiais que o fogo atingiu uma área que estava sendo usada como apiário, destruindo as caixas de produção de mel, e que a vizinhança havia se juntado para tentar conter o fogo que se alastrou rapidamente.

Após as buscas, os policiais encontraram o suspeito, que tentou despistar, fingindo que estava combatendo as chamas na própria terra. Os policiais informaram o motivo de estarem no local e pediram que o homem se aproximasse, mas ele não obedeceu e desafiou a equipe policial. O suspeito foi alcançado e confrontado com as informações passadas pela vizinhança. Ele disse que não tinha provocado o incêndio, entretanto, ameaçou os vizinhos que estavam presentes.

O homem foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) autuou o suspeito em flagrante pelos crimes de provocar incêndio, ameaça (três vezes), dano ao patrimônio qualificado por provocar prejuízo considerável para a vítima e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O BPMA destaca que as queimadas são proibidas neste período do ano. Além disso, o governador do Estado, Renato Casagrande, decretou situação de emergência em todo o território do Espírito Santo, devido ao aumento das ocorrências de incêndio florestal.