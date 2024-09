Vídeo | Boi na escola: animal invade sala de aula e causa pânico; veja

Uma cena surreal ocorreu na sexta-feira (13), em uma escola municipal de educação infantil no Bairro Zacarias, no município de Caratinga, na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais.

Segundo informado pelo portal de notícias Por Dentro de Minas, a invasão do animal fez com que duas crianças ficaram feridas com pequenas escoriações. Ambas foram encaminhadas para uma Unidade de Saúde do município e passam bem.

Homens do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, relataram que as mesas e cadeiras foram quebradas pelo boi, que também provocou pânico entre estudantes e funcionários. O animal foi contido com cordas e retirado do educandário pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

O animal foi removido com o apoio de um caminhão guincho e deve ficar sob os cuidados da equipe de zoonoses da Prefeitura Municipal de Caratinga. Até o momento, o proprietário do boi não foi identificado.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Por Dentro de Minas