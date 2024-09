Susto na 101: acidente entre carreta e carro deixa o trânsito lento

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro, no início da tarde deste sábado (14), no km 370, da BR 101, próximo ao trevo de acesso ao município de Piúma, fez com que o trânsito de veículos ficasse lento no local.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a Eco101, a ocorrência foi registrada por volta das 13h11. Não houve feridos.

Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O tráfego chegou a ser desviado para atendimento da ocorrência, mas já foi totalmente liberado.