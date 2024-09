Suzano fortalece comunidade com recrutamento para nova fábrica no ES

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, finalizou o primeiro processo seletivo para sua nova fábrica de papel tissue, que está sendo construída em Aracruz. O preenchimento das 30 vagas disponíveis nas áreas de operação de conversão e de manutenção mecânica e elétrica revelou um dado significativo: todos os candidatos selecionados residem na região de Aracruz, sendo 60% vindo das comunidades do litoral e indígenas locais. Treze são do Centro de Aracruz, oito da Barra do Riacho, dois da Barra do Sahy, dois de Caieiras Velha, dois de Irajá, um da Vila do Riacho, um do Mar Azul e um da Aldeia Pau Brasil.

O resultado é mais um fator indicativo da missão da Suzano com o desenvolvimento social e econômico das regiões onde atua. Ademais, é um exemplo do alinhamento da empresa com seus valores de diversidade e inclusão. As oportunidades de emprego foram direcionadas destacando a estratégia da Suzano de investir no potencial da mão de obra local. A empresa visa fortalecer a economia do norte do Espírito Santo.

Leia também: ES sanciona lei que aumenta competitividade no setor atacadista

André Victor Arribamar Amaral, Gerente de Gente e Gestão de Bens de Consumo da Suzano, comentou: “Quando abrimos o processo seletivo nós informamos que sairiam na frente as pessoas que acreditassem nos valores da empresa, tivessem iniciativa e perfil protagonista para propor soluções. O efeito está aí, é algo compatível com o que queríamos e estamos satisfeitos pela inclusão de candidatos locais. É um passo importante para criarmos conexão com a comunidade e garantir que nossa nova fábrica não apenas produza excelentes produtos, mas também gere um impacto positivo localmente”.

Oportunidade de assinar a carteira

Todos(as) os(as) candidatos(as) aprovados(as) foram recrutados(as) como treinando(a), pelo regime CLT. Eles participarão de um processo de treinamento a fim de obter conhecimento técnico em tissue. “Tissue” é um material de alta absorção utilizado na fabricação de papéis sanitários e outros. O treinamento é composto por duas etapas: capacitação teórica de conhecimentos na operação específica, com duração de aproximadamente três meses, no Senai de Aracruz; e capacitação prática de conhecimentos técnicos da operação tissue em Cachoeiro de Itapemirim (ES) e em Mucuri (BA), com a mesma duração aproximada.

O Consultor de Relacionamento Social da Suzano, Gerson Peixoto, reiterou o compromisso da empresa com as pessoas em geral. “A Suzano tem um forte compromisso com a diversidade e a inclusão em todas as suas operações. Então, a gente se dedica em apoiar e valorizar a mão de obra local. Isso contribui para o desenvolvimento sustentável da cidade e para a construção de um futuro mais equitativo para todos”, explicou.

Por fim, a nova fábrica de papel tissue da Suzano visa atender às crescentes demandas do mercado e irá representar uma importante fonte de desenvolvimento e oportunidades para Aracruz.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina. Além disso, ela é líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose e papéis para imprimir e escrever, além de novos bioprodutos desenvolvidos. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br