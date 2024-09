Suzano se une a organização ambiental para promover conservação

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de eucalipto, e a Conservação Internacional (CI-Brasil), organização ambiental que trabalha para promover o bem-estar humano por meio do cuidado responsável com a natureza, se unem para promover a restauração e conservação de biomas brasileiros, com foco na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. No âmbito desta parceria, as organizações irão somar esforços para alavancar a conservação de biodiversidade, a restauração de ecossistemas, e o desenvolvimento socioeconômico para as comunidades que vivem em áreas estratégicas e prioritárias nos biomas relacionados.

A cooperação prevê o estabelecimento de um comitê conjunto para definir estratégias e articular parcerias para fortalecer essas agendas em âmbito nacional. As organizações irão colaborar na mobilização de recursos públicos e privados para implementar projetos relacionados a esses eixos temáticos, tendo como base as melhores práticas científicas de conservação e restauração para dar qualidade, escala e velocidade às ações empregadas, maximizando os benefícios para o clima, biodiversidade e comunidades locais.

Essa iniciativa contribui com um dos compromissos de combate à crise climática e perda da biodiversidade assumidos pela Suzano, o de conectar meio milhão de hectares de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade nos biomas do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia até 2030 através da implantação de corredores ecológicos.

O compromisso da Suzano

“Em 2020, assumimos o compromisso de conectar blocos de fragmentos de vegetação nativa remanescentes nos três biomas onde temos atuação, contribuindo para a reversão da perda histórica da biodiversidade em áreas prioritárias. Esse ambicioso compromisso vai além das nossas áreas, engajando outros atores do território nas agendas de restauração e conservação dos ecossistemas’’, diz Marina Negrisoli, Diretora de Sustentabilidade da Suzano. ‘’Unir esforços e parcerias com organizações que estão conectadas às nossas estratégias potencializa o impacto de nossas ações, apoiando positivamente a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o combate à crise climática’’, conclui Marina. A Suzano possui uma área de atuação de aproximadamente 2,7 milhões de hectares, sendo mais de 1,1 milhão dedicados à conservação.

Contribuir com a criação de condições para a conservação e restauração de ecossistemas críticos é um dos objetivos da CI-Brasil, que busca promover a restauração de mais de 100 mil hectares no país até 2025, com a meta de 500 mil hectares até 2030. Para alcançar essa meta, a organização atua em parceria com a sociedade civil, governos e setor privado, reconhecendo que a colaboração é essencial para enfrentar os desafios e implementar soluções com escala e velocidade.

Colaboração superpotente

“A colaboração entre CI-Brasil e Suzano busca endereçar as crises climática e de perda da biodiversidade por meio da geração de conhecimento e engajamento de atores chaves na promoção de iniciativas de restauração em regiões críticas”, explica Mauricio Bianco, Vice-Presidente da CI-Brasil. “A restauração de paisagens, somada à conservação e manejo sustentável dos recursos naturais, representa pelo menos 30% das ações globais necessárias para evitar os cenários climáticos mais críticos, ao mesmo tempo que garante a conservação da biodiversidade, gera oportunidades de trabalho e ajuda a sociedade a se adaptar aos efeitos da crise climática que já estão ocorrendo”, complementa.

O acordo de cooperação da Suzano e CI-Brasil foi firmado no dia 10 de setembro, com assinatura de memorando de entendimento realizada na sede da Suzano em São Paulo. Trata-se de uma parceria a longo prazo, que tem como próximo passo o desenvolvimento de um Plano de Trabalho com uma série de ações a serem implementadas nos próximos 5 anos.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br

Sobre a Conservação Internacional (CI-Brasil)

A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma organização sem fins lucrativos que usa ciência, política e parcerias para proteger a natureza da qual as pessoas dependem para obter alimentos, água doce e meios de subsistência. Desde 1990 no Brasil, a Conservação Internacional trabalha em mais de 30 países em seis continentes para garantir um planeta saudável e próspero, que sustenta a todos. Mais informações: www.conservacao.org.br