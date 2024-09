Taekwondo: capixaba conquista bronze e segue na Europa por mais medalhas

Após conquista do bronze no Super Campeonato Brasileiro, o capixaba Fillipe Almeida repetiu a dose no Open Warsaw Cup de taekwondo, na Polônia. A conquista veio no último domingo (22) e o lutador ainda segue na Europa em busca de mais pódios.

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Fillipe Almeida disputou quatro lutas e perdeu apenas para o adversário da Espanha, que foi o campeão da competição. Ele também lutou com atletas da Áustria, Israel e Grã-Bretanha.

O próximo desafio do atleta será a Tira Open, na Albânia, no próximo domingo (28). Em seguida, no dia 6 de outubro, Fillipe Almeida se prepara para competir no Open Podgorica, em Montenegro.

“A expectativa é das melhores e se Deus quiser sair campeão ou sair medalhista nesses próximos dois eventos, assim como fui na Polônia. Eu vou fazer mais treinamentos, com certeza, até o domingo, porque ainda tenho que cortar um pouco de peso, mas nada muito intenso”, contou Fillipe Almeida.

Em maio, Fillipe Almeida também foi medalhista de bronze no Pan-Americano de Taekwondo, realizado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Nesta temporada, o lutador também disputou o President´s Cup, na Costa Rica, e o Grand Slam, no Rio de Janeiro.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).