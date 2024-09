Teatro Glória recebe o projeto Sinfonia D’Favela, nesta quarta (4)

O Teatro Glória será cenário de celebração da cultura periférica capixaba por meio do projeto Sinfonia D’Favela, às 19h30 desta quarta-feira (4). A apresentação musical da Orquestra Sinfonia D’Favela e do Coral Serenata D’Favela, com o Maestro Jesus Gavidia traz à tona o talento de crianças e adolescentes do Morro do Quadro.

Fundado em 2010 pela professora Luciene Pratti Chagas, o Instituto Serenata D’Favela surgiu com a missão de usar a música como uma ferramenta de transformação social para crianças e jovens das favelas de Vitória. Para Chagas, a Orquestra Sinfônica D’Favela é a contrapartida, as paisagens sonoras da madrugada de quem mora no alto.

“Ver às crianças, adolescentes e jovens descendo as vielas com seus instrumentos é resistência, esperança e principalmente superação por justiça social. Para nós, é gigante e inusitado estar nos palcos ilustres da nossa capital, Vitória, como o Sesc Glória.” relatou, Chagas.

A idealizadora do projeto também afirma que tudo trabalhado durante os anos se realiza em cima do palco do Teatro Glória, no Sesc Glória, nesta quarta-feira (4).

“Tudo que buscamos e trabalhamos se realiza agora. Nós esperamos todos que sonharam conosco e nos trouxeram até aqui.”

Instituto Serenata D’Favela

O Instituto Serenata D´Favela, idealizado pela professora Luciene Pratti Chagas e ampliado com a colaboração do Maestro Jesus Gavidia, tem causado um impacto significativo na comunidade do Morro do Quadro. Fundado visando transformar a vida de crianças e adolescentes através da música, o projeto “Sinfonia D’Favela” foi lançado em 2020 e já conta com várias conquistas importantes.

Em 2022, o instituto deu início à sua primeira oficina de violino, um passo crucial que culminou na primeira apresentação musical dos jovens. Esse marco inicial foi seguido pela formação de uma camerata de cordas em maio de 2023, que reuniu músicos talentosos do Morro do Quadro e reforçou o compromisso do projeto com a educação musical.

Atualmente, o Instituto Serenata D´Favela atende 33 jovens e crianças do Morro do Quadro e bairros vizinhos, ampliando sua influência e contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes.

Programação:

Evento: Sinfonia D’Favela

Local: Teatro Glória, no Sesc Glória

Data: 04 de setembro

Hora: 19h30