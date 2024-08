Dia D Glória: evento deve movimentar cerca de R$ 20 milhões

Um levantamento feito pela Equipe Connect, por meio do Sindilojas Vila Velha, prevê um crescimento de até 10% nas compras entre 4 e 7 de setembro, ao comparar os dados do mesmo evento em 2023

Para atrair mais clientes, comerciantes do bairro da Glória, em Vila Velha, já preparam descontos especiais para setembro. É que, entre os dias 4 e 7, vai ocorrer o 40º Dia D Glória, e a expectativa é que o evento movimente cerca de R$ 20 milhões em vendas.

Leia também: Gravação do DVD de Joelma em Vitória será na Praça do Papa

Segundo levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), por meio de dados do Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) de Vila Velha. Se a previsão se confirmar, haverá um crescimento de até 10% nas compras em relação ao ano passado.

A estimativa é que cerca de 150 mil pessoas aproveitem as promoções, circulando entre os mais de 1.200 estabelecimentos comerciais. O gasto médio do consumidor previsto para o período deverá ser em torno de R$ 300,00, de acordo com a análise da Equipe Connect Fecomércio-ES.

Os preços especiais vão abranger diversos produtos como roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, eletrodomésticos, colchões, roupas de cama, mesa e banho, moda fitness e praia, brinquedos, roupas de festa, entre outros. Mas os itens mais procurados pelos clientes costumam ser roupas femininas e infantis e calçados femininos.

De acordo com a coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, uma estratégia que vem sendo utilizada entre os lojistas é a “Black Friday fora de época”, com promoção de produtos na baixa temporada.

“A ideia é dinamizar as vendas dos estabelecimentos varejistas, fornecendo um estímulo fora das datas comerciais tradicionais. O Dia D Glória é um exemplo disso. Trabalhar com liquidações e vantagens aos clientes também são maneiras de movimentar o estoque, promovendo a rotatividade dos itens”, ressaltou Ana Carolina.

A presidente do Sindilojas Vila Velha e da Uniglória, Glenda Úrsula Puziol Amaral, explicou que o Dia D Glória é realizado duas vezes ao ano, geralmente em março e em setembro, para que seja ampliado o público que frequenta o bairro.

“O evento atrai clientes de toda a Grande Vitória e até de outros municípios, sempre pensado em proporcionar algo diferente do dia a dia do varejo. Também trabalhamos com o chamado ‘figital’, a união das operações físicas e digitais. Nós e os lojistas começamos a divulgar dias antes, pelas redes sociais e WhatsApp, as promoções, mas, em geral, o cliente precisa ir pessoalmente para fechar o negócio. Então, o consumidor já chega até a Glória com uma ideia do que ele pretende comprar”.

A pesquisa completa sobre o Dia D Glória, com os dados detalhados, pode ser acessada no site da Fecomércio-ES, na seção Connect: https://fecomercio-es.com.br/pesquisas/.

Sobre a Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 374.523 empresas, responsáveis por 65% do ICMS arrecadado no estado e pelo emprego de 719 mil pessoas. Com 31 unidades espalhadas por 15 municípios e ações itinerantes, o Sistema Fecomércio-ES atua em todo o Espírito Santo.

A entidade representa 24 sindicatos empresariais e tem como missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do estado. O projeto Connect é uma parceria entre Fecomércio-ES, Faesa, Senac-ES, Secti-ES, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).