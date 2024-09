Tecnologia incentiva cuidados com o meio ambiente em Cachoeiro

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, realizou palestra para alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Agostinho Simonato, no bairro Jardim América, na última semana. O tema abordado pela analista da área de Meio Ambiente da concessionária, Franciely Bravin, foi saneamento, saúde e meio ambiente, e, durante a visita, os estudantes também participaram do Programa Portas Abertas 360°.

Leia também: Esteticista do ES participa de maior competição de profissões do mundo

O programa utiliza a tecnologia para apresentar o trabalho da BRK no município e proporcionar uma visita on-line interativa às estações de tratamento de água e esgoto. Os alunos usam óculos de realidade virtual para conhecerem todas as etapas do tratamento de água, desde a captação, no Rio Itapemirim, até a distribuição nos imóveis; e o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), responsável por fazer a devolução do efluente tratado aos rios e córregos.

A coordenadora de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, Rosa Malena Gomes Carvalho, informa que o Portas Abertas 360° é o formato virtual do tradicional programa de visitas da companhia. “É uma ferramenta que oferece uma experiência diferenciada e única aos participantes, ao mesmo tempo em que dissemina informações relevantes sobre o saneamento”, afirma.

Segundo Rosa Malena, o Programa Portas Abertas 360° é um recurso tecnológico que leva informação sobre saneamento para diversos públicos. Além disso, provoca a reflexão sobre a responsabilidade de cada um na proteção e preservação do meio ambiente, com a utilização correta e consciente dos recursos naturais. “Quem participa do programa tem a oportunidade de pensar criticamente e mudar a forma como se relaciona com o meio ambiente”, completa.