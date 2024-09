Esteticista do ES participa de maior competição de profissões do mundo

A maior competição de profissões do mundo está chegando! A WorldSkills 2024 será em Lyon, na França, entre os dias 10 e 15 de setembro.

A representante do Senac Espírito Santo na ocupação de Estética e Bem-Estar na WorldSkills é a jovem Gabriela Soares Sirtoli, de 20 anos. Em 2022 Gabriela Sirtoli aceitou o convite para participar das Competições Senac de Educação Profissional, que aconteceram em outubro de 2023, em Vitória, no Espírito Santo.

A esteticista contou que teve receio de não conseguir se dedicar, mas, depois de tanto empenho, esforço, dedicação e disciplina, a jovem ficou em 1º lugar na Competição e, foi classificada para a etapa mundial: a WorldSkills. “Depois de analisar, decidi participar e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu estou muito feliz em representar o Brasil na WorldSkills”, disse ela.

Um sonho de criança

A jovem esteticista contou que sempre gostou da área de beleza desde pequena e, decidiu que gostaria de continuar nessa área depois de fazer um estágio em uma clínica de estética. A experiência foi fundamental para que ela decidisse procurar a Unidade de Educação Profissional do Senac Espírito Santo, em Vitória, para fazer o curso Técnico em Estética. Desde então, a jovem não parou mais de estudar.

A mãe da esteticista, a dona de casa Giza Soares, contou que a filha adorava brincar com produtos de beleza. “Desde pequena, ainda na creche, a Gabi levava batom e sombra na mochila para maquiar as amigas. Era muito engraçado ver o quanto ela gostava disso e hoje, ver a minha filha trabalhando nessa área é motivo de muito orgulho. Uma brincadeira de criança, que virou coisa séria”, lembrou a mãe.

A esteticista contou que está cheia de boas expectativas para a WorldSkills. “Tenho uma responsabilidade muito grande ao representar o Brasil na ocupação de Estética e Bem-Estar, mas sigo confiante. É muito gratificante participar dos treinamentos e simulados, porque estou tendo crescimento pessoal e profissional. Só quem participa de um grande evento de competição sabe a sensação que é. Estou empolgada!”, disse.

O segmento de Estética e Bem-Estar no Brasil

A área de Estética não para de crescer e está cada vez mais ampla, com diversas possibilidades de atuação: maquiagem, cabelo, corporal, entre outras. A preparação para a WorldSkills está proporcionando à jovem a oportunidade de obter ainda mais conhecimentos e aprendizados para colocar em prática na profissão. “O que outras pessoas levariam muito mais tempo para aprender e adquirir nessa área, nós estamos aprendendo em menos um ano, com qualidade e excelência”, afirmou Gabriela.

Independentemente do resultado que a competidora alcançar, uma coisa é certa: ela pretende trabalhar na área de sua formação técnica. “Eu tenho o sonho de montar o meu próprio espaço de beleza, estética e bem-estar. É uma área que eu gosto muito e espero poder desempenhar essas atividades de forma profissional em breve, no mercado de trabalho. Eu me sinto preparada e confiante para enfrentar os próximos desafios”, disse ela.

A WorldSkills 2024

Um grupo de 64 competidores brasileiros desembarca na França, em setembro, para mostrar que o país tem os melhores profissionais do mundo! O Brasil vai para a WorldSkills, o mundial de profissões técnicas, com um time de peso, formado por jovens que passaram pela educação profissional e agora vão disputar provas que testam habilidades individuais e coletivas de suas ocupações dentro de padrões internacionais de qualidade.

O país terá representantes em 56 modalidades da competição, sediada em Lyon, entre 10 e 15 de setembro. Além dos jovens – que disputam individualmente ou em dupla, dependendo da ocupação -, a delegação conta com um técnico especialista (expert) por modalidade, quatro líderes de equipe de competidores (team leaders) e 38 intérpretes. Ao todo, o grupo brasileiro pode chegar a 160 pessoas.

Os competidores são alunos e ex-alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Para representar o país, eles passaram por treinamentos e seletivas regionais e nacionais nos moldes da prova internacional. A etapa nacional que selecionou os representantes do Senac no Brasil foi a Competição Senac de Educação Profissional, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo e reuniu sete ocupações: Cozinha, Estética e Bem-estar, Florista, Cabeleireiro, Recepção de Hotel, Cuidados de Saúde e Apoio Social e Serviço de Restaurante.

Acompanhe e torça pela competidora Gabriela Sirtoli em: https://www.senac.br/ws2024/