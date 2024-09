Tempestade de granizo com recorde no Brasil: pedra atinge 14,6 cm

Tempestade de granizo com recorde no Brasil? Sim! Isso porque tempestades severas frequentemente afetam o país, causando ventos destrutivos, tornados, granizo de grandes dimensões e enxurradas. No entanto, em setembro de 2024, um evento extremo marcou a história das tempestades no Brasil, quando observaram o maior granizo já registrado no país na localidade de Corredor dos Brasil, em Bagé, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Climatempo, a pedra de granizo alcançou impressionantes 14,6 cm de diâmetro, ultrapassando o recorde anterior de 13 cm, registrado em Barra do Ribeiro, também no RS, em abril de 2023.

Uma tempestade supercelular, um tipo de tempestade intensa e rotatória, associou esse recorde, sendo capaz de produzir granizo de grandes proporções. Aliás, a supercélula se organizou no Uruguai. Ao longo de 25 de setembro de 2024, moveu-se pelo sul do Brasil. Com isso, provocando granizo gigante em diferentes localidades do Rio Grande do Sul.

Tempestade de granizo

A formação do granizo ocorre dentro de nuvens de tempestade chamadas cúmulonimbus. Lá as correntes de ar são tão intensas que levam gotas de água para regiões muito frias da atmosfera, fazendo com que congelem.

As pedras de gelo sobem e descem dentro da nuvem, acumulando camadas de gelo até ficarem pesadas demais para serem sustentadas. O tamanho da pedra de granizo depende diretamente da força dessas correntes de ar.

Fonte: Climatempo